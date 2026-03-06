ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಷೇಧ : ಬ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮುಖ್ಯ – ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 6, 2026 at 8:06 PM IST
ಮಂಗಳೂರು /ದಾವಣಗೆರೆ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ , ಟ್ವಿಟರ್ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದಡಿ ಇರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವಿಫಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆತಂಕ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಅವರು ಬಳಸುವ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ (ESRB) ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ವಯೋಮಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬ್ಯಾನ್ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ - ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಜನ (ದಾವಣಗೆರೆ) : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಗೃಹಿಣಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆದು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧ; ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ಉಡುಪಿಯ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯ