ಉ.ಕ. ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ: ಇಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು ಸದನ ನಡೆಸಿ- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
Published : November 19, 2026 at 9:28 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಭೀಕರ ಬರದ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ, ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಾ ಆಗಬಾರದು. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು. ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣಗಳ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 28 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಎರಡು ವಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಜನ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು ಆರದ ಮುನ್ನ, ಭೀಕರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮುಂದೆ ಜಿ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ನಡುವೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒತ್ತಾಯವೇನು?
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆ ಉದ್ಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
- ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು.
- ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 9 ದಿನಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.
- ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವಾಗ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಪ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಪ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. (ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
- ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ವಿನಾಕಾರಣ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಧರಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇಬಾರದು.
- ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಸಚಿವರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಬೆಳಗಾವಿ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನದೇ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಈ ಸಲವಾದರೂ ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
- ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಇರುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹದಾಯಿ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ, 3ನೇ ಹಂತದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಸೇರಿ ಉ.ಕ.ದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒಲವು ತೋರಿಸಬೇಕು.
- ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಈ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಬೇಕು.
- ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ಎಪಿ ಘೋಷಣೆ ಸೇರಿ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ.
'ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ಬೇಡ'
ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಧಿವೇಶನದ 9 ದಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿ, ಕೆಲವರು ಗೋವಾ ಚೈನಿ ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹಲವರು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉ.ಕ. ಭಾಗದ 96 ಶಾಸಕರು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕೈಬಿಡಿ, ಮಹದಾಯಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬ್ಯಾಡ್ರಿ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರೇಮ್ ಚೌಗುಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲು 500 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶಬದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೀಕರ ಬರ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಹರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೋಟಿ, ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
1 ತಿಂಗಳು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸುವಂತೆ, 9 ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬಾರದರು. ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ, ನೀರಾವರಿ, ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿವೇಶನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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