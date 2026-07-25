ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಜೋಯಿಡಾದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!
ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನದಿ-ಹಳ್ಳಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 2:51 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಬದುಕು ತೀರಾ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿ-ಹಳ್ಳಗಳು, ಕೆಸರುಮಯವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಊರುಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕಾಲುಸಂಕವಿಲ್ಲ, ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಗ್ಗಿ, ಬಜಾರಕೊಣಂಗ್, ಸಿಸೈ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲವೆಂದರೆ ನರಕದ ದರ್ಶನ. ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲು ಸಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಲುಸಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯದಿಂದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಣದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದಿರಲಿ, ನಡೆದಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಕಾಸೆಲ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಡಿಗ್ಗಿವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಕರಂಜೆ, ಪಾಡ್ಶೇತ್, ಮಾಹೆರೆ, ಕಡ್ನೆ, ಬೊಂಡೇಲಿ, ಸಿಸೈ, ದೂದ್ಮಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಗಣೇಶ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇ ಗತಿ!: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ಗಿ, ಕಿಂದಳೆ, ಬೊಂಡೋಲಿ, ಗೌಳಾದೇವಿ, ದೂದಮಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರು ಹಾಗೂ ಪಾಂಡ್ರಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟ ಏರಿದರೆ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ: ಗಡಿಭಾಗದ ಡಿಗ್ಗಿ, ಬಜಾರಕೊಣಂಗ್, ಘಾಟ್, ಬೊಂಡೇಲಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಮರ-ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡೇ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಾಪೇಲಿ ಮುಂತಾದ ಊರುಗಳ ಶಾಲೆ-ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋದರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಬರಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ತರಕಾರಿ-ಕಿರಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಈ ಗಡಿಭಾಗದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶ್ರಮಿಕ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವಿನೋದ್ ಹರಿಜನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವುದೇ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ, ಕಾಯಂ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರ ಕೂಗು ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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