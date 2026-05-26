ETV Bharat / state

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಹಾವು: ಭೀತಿಗೊಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು..!

ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ‌ ಉರಗತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Snake with its head raised at Bailhongal Government Hospital
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಹಾವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ತಾಲೂಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೀತಿಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಉರಗತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸತಾಯಿಸಿದ ಹಾವು: ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಹಾವು ಕೆಲಕಾಲ ಸತಾಯಿಸಿತು. ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲು ಜನ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಜೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವು ಕಂಡರೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ: ವಿಡಿಯೋ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಐದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರ ಹಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮನೆಯವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜು ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕು ಕೋಳಿಗಳ ಐದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಐದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನುಂಗಿದ ನಾಗರಹಾವು ಸೆರೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು

TAGGED:

BAILHONGAL GOVERNMENT HOSPITAL
SNAKE ENTER GOVERNMENT HOSPITAL
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದ ಹಾವು
BELAGAVI
SNAKE WITH ITS HEAD RAISED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.