ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಪತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲು ಸಮೀಪದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 3:04 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೈಲು ಸಮೀಪದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಾನೆಯ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರು ಅವರು ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಈ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿದಿರು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಫಿರೋಮೊನಸ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವು ಉರಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
