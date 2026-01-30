ETV Bharat / state

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ! A-1 ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ A-1 ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

LAKKUNDI EXCAVATION
A-1 ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಹಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 2:14 PM IST

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ಖನನದ A-1 ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ಖನನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ, ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡು ಜನರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡರೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ನಂತರ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಧಿಗೂ ಹಾವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಿಧಿ, ನಾಗರ, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಘಟನೆ ಎಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 12ನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

LAKKUNDI EXCAVATION
ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದ A-ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆಕಾರದ ಶಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ (ಹೊಳೆ) ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಶಿಲೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಕುಟ ಮಣಿ (ಕಿರೀಟ ರತ್ನ) ಆಕೃತಿಯ ಶಿಲಾವಸ್ತುವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಿಲೆ ಭಗ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಣಿಪೀಠ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 35 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

