ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ: ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 1:29 PM IST
ಆನೇಕಲ್(ಬೆಂಗಳೂರು): ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಿ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಬಾಧಿತರಾಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಹೊಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊರ - ಒಳರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳದವರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಧರಿಸಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಮೇತ ಒಟಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಗಾಳಿ ಹೊರ, ಒಳ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಒಟಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಜನರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿನ ನಡುವೆ ವೈದ್ಯರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಮಿಸಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಟಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಗಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಕೇಶವ ಮೀರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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