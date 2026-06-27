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ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಇದು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೋಡ್!

ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ತಾಸಿನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

SMK Dashapatha Road inaugurated Today
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಇದು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೋಡ್! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 8:33 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡಬಗೆರೆ ಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಿಡಿಎ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 10.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ರೋಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

SMK Dashapatha Road inaugurated Today
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಈ ರಸ್ತೆ ದಶಪಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರು ಪಥ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಥವು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

13 ಅಂಡರ್​​ಪಾಸ್, 11 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ. 13 ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, 11 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಇವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಸಹ ಇದೆ. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

SMK Dashapatha Road inaugurated Today
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ತಾಸಿನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

SMK Dashapatha Road inaugurated Today
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಇಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಚಲ್ಲಗಟ್ಟ ಬಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 609 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಬಿಡಿಎ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೋಡ್ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ
TODAY INAUGURATED SMK DASHAPATHA
ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
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SMK DASHAPATHA ROAD

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