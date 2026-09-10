ETV Bharat / state

ಪಡಿತರ ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಕಾಟ: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪಡಿತರರ ಪರದಾಟ

ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿತರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Queue of ration cardholders in front of ration shops
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪಡಿತರರ ಸಾಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಪಡಿತರರ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್​ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿತರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಈ ರೀತಿ ಪಡಿತರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯವರು ರೇಷನ್ ಸಹ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಪಡಿತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪಡಿತರರು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ದಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವೈಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ವರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪಡಿತರರ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಪಡಿತರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಡಿತರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕೆವೈಸಿ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಡಿತರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿ ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವರ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಸುಕಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಜನರದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಎರಡು ದಿನ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್, ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೇ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರತಿ ಹಚ್ಚಿದವರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಜನರ ಕೆವೈಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ವರ್​ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8,23,206 ಜನ ಪಡಿತರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪಡಿತರರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಡಿತರರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಯ ಇದ್ದವರು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದವರು ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಬಂದ್ ಆಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಶತ 17ರಷ್ಟು ಪಡಿತರರು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ವರ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೈರಾಣು: ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಗ್ರಾಹಕರು

TAGGED:

RATION CARD HOLDERS
HAVERI
ಪಡಿತರ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ
RATION E KYC SERVER ISSUES
RATION CARD E KYC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.