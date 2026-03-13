ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ skill100.ai ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಫಾರ್ಮುಲಾ!
1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
Published : March 13, 2026 at 5:25 PM IST
ವರದಿ - ಕೇಶವ್ ಎಂ
ಮೈಸೂರು: ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಗಣಿತ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಬಿಣ್ಣದ ಕಡಲೆಯಾದ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಗೆಲ್ಲಾ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಆರ್.ಗಣದಿತ್ಯಾ, ಬಿ.ನವೀನ್, ಎಸ್.ಅಭಿಷೇಕ್, ಎಂ.ವಿ.ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಹ, ಮಾನಸ ಮುಕುಂದ್, ಇಂಚರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಣವ್ ಪಿ.ಪಟಾಕ್, ದೇವಶ್ರೀ ಡಿ.ಹವರೆ ಎಂಬುವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು Skill100.ai ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣಿತವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Gmail ಐಡಿ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತರಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆಯಾಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ, ಗಣಿತದ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು: Skill100.ai ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಟೊರ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈ ವೈಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
24x7, ನೋ ಫೀಸ್: ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಲರ್ನರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಗಣಿತ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಎಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಹಂತ ಹಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಅಳವಡಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಗಣತಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುತೂಹಲದಾಯಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಂಚಿಂಗ್: 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು skill100.ai ಎಂಬ ವೈಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 10-12 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಟ್ gpt, cloud ಹಾಗೂ gemini ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ Skill100.ai ಎಂಬ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. - ಅಭಿನವ್, ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್.
ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ Skill100.ai ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಿತದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ನೇರವಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. - ಇಂಚರ, ಇಂಟರ್ನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್.
