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ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿತ ತಾಯಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು

ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೂ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Kadugodi Police Station
ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 5:15 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್​ ಎಸ್​ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಸೇರಿದ್ದು, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ವೆನ್ನೆಲಾ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್​ಎಸ್ಎಲ್) ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಭಯಾನಕ ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ವೆನ್ನಿಲಾಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರವ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಮಿ.ಲೀ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಹನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ‌. ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು brought dead ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಮಗು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಫ್ಎಸ್​ಎಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಇದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್ ವರದಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೊಲೆ‌ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸನ್ನದ್ಧ: ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತಾಯಿ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದ್ದು, ಆಕೆ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ತನಿಖಾ ತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೂ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಅನುಷಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
MOTHER KILLED CHILD
MURDER CASE
SIX YEAR OLD GIRL MURDER CASE

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