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ಮೈಸೂರು: ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಫಿಜಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರು ಮಂದಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

SIX PEOPLE FROM THE MYSURU DISTRICT WHO WENT TO TRADE HERBS FACE LEGAL TROUBLE IN FIJI
ಫಿಜಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 11:42 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್​ನ ಫಿಜಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಆರು ಮಂದಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆ ಫಿಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೀಶ್, ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಮಾಲಿನಿ, ಚಂದ್ರನ್​ ದಾಸು, ಸಂಜನಾ ಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಸಂಪತ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೂ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರದಂತೆ 60 ಸಾವಿರ ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ (ಹಣ ಘೋಷಣೆ) ಸಲ್ಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

''ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರೂ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಎಫ್​ಎಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಹೆಸರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರ್ನೆ ಸಮೀಪ ಬಿಳಿಯೂರಿನ ರಚನ್ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಮನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 10 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ರಚನ್ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಡಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ದಾಳಿಯ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ನಾವಿಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಡಗನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ದೋಣಿಗೆ ಹಾರಿದೆವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ರಚನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಹಡಗು ಯುಎಇಯ ಬಂದರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ರಚನ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಚನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್​​ನಲ್ಲಿ 2 ಯುಎಇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಾವು, ಆರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

HERBAL BUSINESS
ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗ
ಫಿಜಿ ದೇಶ
MYSURU
LEGAL TROUBLE

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