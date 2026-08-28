ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 6 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವೊಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವೀಗ ನೇಪಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ಧೇವೆ. ನಾವು ಪೋರ್ಖಾದಿಂದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲುಂಬಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 54 ಜನರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೊಸನಗರದ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ತಂಡ ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿತ್ತು. ಆರು ಜನರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರದ ಇಬ್ಬರು, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿದ್ದ ಧಾರವಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ (45) ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರು. ರಾಕೇಶ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಸೇರಿ 71 ಜನರು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟಾಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು 1070 ಹಾಗೂ 080-22253707 ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ (docs.google.com/forms/d/1gnw8B) ಲಿಂಕ್ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (SEOC) 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 1070 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ) ಅಥವಾ 080-22253707 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ seockarnataka@gmail.com ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.
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