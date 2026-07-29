ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಗಾಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 6 ಮಂದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೆರೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆರು ಮಂದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು NDPS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 1:20 PM IST
ಕುಮಟಾ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆರು ಮಂದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕುಮಟಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 27ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ:
1. ಹೊಸ ಹೆರವಟ್ಟಾ ಪ್ರಕರಣ: ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಯಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿಂಟು ರಾಯ್ (19) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (25) ಎಂಬವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2. ಮೂರೂರು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ: ಪಿಎಸ್ಐ ಮಯೂರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಧಾಯಕ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (48) ಮತ್ತು ತಪನ್ ಪಾಲ್ (42) ವಶಕ್ಕೆ.
3. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಂಚಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿ ಎನ್. ಗುಡ್ಡಿ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಆಶಿಸ್ ಮೊಂಡಲ್ (39) ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂಡಲ್ (24) ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕುಮಟಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಗಾಂಜಾದ ಅಂಶ (Tetrahydrocannabinol) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ NDPS ಕಾಯ್ದೆ 1985ರ ಕಲಂ 27(b) ಅಡಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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