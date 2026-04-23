6 ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ; ಇನ್ನೂ ಜೈಲೇ ಗತಿ, ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದ ಸರ್ಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆರು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ.
Published : April 23, 2026 at 1:31 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಗಳು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೋವು.
ನಕ್ಸಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2025ರ ಜ.8 ರಂದು ಮುಂಡಗಾರು ಲತಾ, ಸುಂದರಿ ಕುತ್ಲೂರು, ವನಜಾಕ್ಷಿ ಬಾಳೆಹೊಳೆ, ಮಾರೆಪ್ಪ ಅರೋಲಿ, ಕೆ.ವಸಂತ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎನ್.ಜಿಷಾ ಎಂಬವರೂ ಸೇರಿ ಆರು ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ 'ಎ' ವರ್ಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವರ್ಗದ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗು. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಯುಎಪಿಎ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವ ತನಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದ ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ (ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ) 27.10 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7.12 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದ ಅಷ್ಟೂ ನಕ್ಸಲರು ಇದೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲತಾ ಮುಂಡಗಾರು ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 65 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 43 ಪ್ರಕರಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವನಜಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸುಂದರಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮಾರೆಪ್ಪ ಅರೋಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೇರಳದ ಜಿಶಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆ.ವಸಂತ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಯಪುರ (ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ತೊರೆದ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಪ್ರಮುಖ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೂ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 21 ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಎಂಬವರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಜೈಲುವಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 58 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಗು ಕೂಡಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದೋ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
