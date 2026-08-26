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ವಿಜಯಪುರದ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆ

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

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ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 10:31 AM IST

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ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ಶವಗಳು ಬುಧವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರದ ಶೋಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಾಲಗೇರಿ (35) ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿದ್ಯಾ (15 ವರ್ಷ), ಸುವರ್ಣಾ (13), ತಿಪ್ಪರಾಯ (12), ಸಾನಿಕಾ (10) ಮತ್ತು ವಿಕಾಶ (6) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 24ರಂದು ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್​​​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಆ.23ರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರವಣದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗ ತಿಪ್ಪರಾಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಪತ್ನಿಯು ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಆದರ್ಶನಗರ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರದ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಆದರ್ಶ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್​​ಐ ಸೀತಾರಾಮ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶವಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ: ''ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8.45ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಐವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಪತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಧಿ-ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದಿನವೇ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶವಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ(ಆ.23) ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

VIJAYAPURA
BHOOTANALA LAKE
ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆ
ವಿಜಯಪುರ
DEAD BODIES FOUND IN LAKE

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