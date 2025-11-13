ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಕನ್ನ: ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, 33 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 33 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Police team with seized items
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 8:08 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲ ಈಗ ಕುಂದಾನಗರಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ, ಗುಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೇಘಾಲಯ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 33 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 37 ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ಸ್, 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ‌. ಮೌಲ್ಯದ 37 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ವೈಫೈ ರೂಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, "ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಜಾನ್​ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದರು ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಮೆಜಾನ್​ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಥರಾಯಿಸ್ಡ್​​ ಆರ್ಡರ್ ಅಮೆಜಾನ್​ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲ್ ಇವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀ ರಿ ಅಂತಾ ಪುನಃ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಮೆರಿಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಾಲ್ಮಾರ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಆರೋಪಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಸ್​ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 11 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಐಫೋರ್ ಸಿ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐಟಿ ಫರ್ಮ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಗುಜರಾತ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧನ‌ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್, ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಐಡೆಂಟೆಟಿ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಚೀಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪರ್ಸೂಲೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿ 66(ಎ), 66(ಬಿ), 75, 77, 48&49, 42 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. 33 ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಮೋಸ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 18-45 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧನ ಆಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ" ಎಂದರು‌.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಹವಾಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ಕೇರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ವಂಚನೆ; ಮೈಸೂರಿನ ಯುವತಿ ಸೆರೆ

