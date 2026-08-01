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ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು ಆರೋಪ: APMC ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿವೇಶನ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ತಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

APMC DIRECTORATE TEAM
APMC ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 6:48 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿವೇಶನ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಎಂ. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಂಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲಿನ ಬಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ್​ ಅಡಿಗೆ 806 ರೂ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚದರ್​ ಅಡಿಗೆ 1,210 ದರಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರವೇ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಎಪಿಎಂಸಿಯ 40 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚದರ್​ ಅಡಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹರಾಜು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 15 ನಿವೇಶನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಾಗಿವೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 24 ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಜೇಷ್ಠತಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 58 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕೆಲವರು ಆದ್ಯತೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುಲೈ 29ರಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೀಜ್ ಪಡೆದವರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

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