ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆ ಚುರುಕು: ಅಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ
SIT Investigation on Belthangady girl rape murder case: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 6:42 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಂದಿನ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ (CPI) ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ, ಸಿಐಡಿಯ ಅಂದಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಥಮ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಪಿಎಸ್ಐ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ) ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದ ರುದ್ರಮುನಿ ಅವರು ಹಲವು ಕಡತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ತನಿಖಾ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾಂಗಾಳ ನಿವಾಸಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಟಿ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಟ್ಟುಕಥೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸಿಸಿಬಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು