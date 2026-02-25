ETV Bharat / state

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿರಸಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿರಸಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಅದ್ಧೂರಿ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Sirsi Shri Marikamba fair began with with rathotsava
ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 25, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಥದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ ತಾಯಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ನಗರದ ಬಿಡಕಿಬೈಲಿನ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12.48 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೊಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿತು.

Sirsi Shri Marikamba fair began with with rathotsava
ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ರಥೋತ್ಸವ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.26ಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ರಥವನ್ನೇರಿದ್ದು, 9.30ಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ರಥ ಹೊರಟಿತು. ಬಿಡಕಿಬೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ. ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದರು. ರಥೋತ್ಸವದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಆಸೀನಳಾಗುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿ-ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಥ ಬರುವಾಗ ಜನರು ಹರಕೆಯ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಉಳಿದವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.

Sirsi Shri Marikamba fair began with with rathotsava
ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ (ETV Bharat)

ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಜನರು: ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಾವೇರಿ, ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿರಸಿಯ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಮೆರುಗು ಬಂದಿತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಸಮೀಪದಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​​ 4ರವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇರಲಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್​ 4ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಐದು ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತದಿಂದ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ, ಬಿಡ್ತಿ ಬೈಲ್ ವೃತ್ತ, ಕಾಮತ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೋಟೆಕೆರೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಐದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಝೂ ವೃತ್ತ-ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಅಶ್ವಿನಿ ವೃತ್ತ, ಮಹಾಸತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬನವಾಸಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಹಾಸತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟೆಕೆರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಿರ್ಸಿಕರ್​ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮನಬೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಮತ ಹೊಟೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್​​ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಬನವಾಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಸಿರ್ಸಿಕರ ಪ್ಲಾಟ್-ಕರಿಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆಕೇರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ, ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕುಮಟಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಅಗಸೆಬಾಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಯರಪೇಟೆ, ವೀರಭದ್ರಗಲ್ಲಿ, ಕರ್ಜಗಿ, ಶಂಕರ ಹೊಂಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಭಕ್ತ ಸಾಗರ- ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

MARIKAMBA JATRA
SIRSI JATRA
UTTARA KANNADA
ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ
SIRSI MARIKAMBA FAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.