ಸಿರಿವೈಭವ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ದಂಪತಿಯ 16.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಸಿರಿವೈಭವ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಗೆ ಸೇರಿದ 16.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ನಗರದ ಸಿರಿವೈಭವ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ವಿ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನ, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 16.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 11 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 16.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ವಂಚನೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 2011ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿವೈಭವ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧಡೆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ‌ನಿಶ್ಚಿತ ಹಣವನ್ನ (ಎಫ್​​ಡಿ) ಸೂಕ್ತ ಜಾಮೀನು ಒದಗಿಸದೇ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಂಪತಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

65 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು, ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಗೌಡ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವರು 2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

