ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ: ಜುಲೈ 29ರ ವರೆಗೆ BLOಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ; ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 9:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ SIR ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
30.06.2026ರಿಂದ 29.07.2026ರ ವರೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 05.08.2026ರ ವರೆಗೆ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 05.08.2026ರಿಂದ 04.09.2026ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. 05.08.2026ರಿಂದ 03.10.2026ರವರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಂತ ನಡೆಯಲಿದೆ. 07.10.2026ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,15,112 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟರನ್ನು (BLAs) ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 52,419 BLA, ಬಿಜೆಪಿ 48,614, ಜೆಡಿಎಸ್ 14,020, ಎಎಪಿ 18, ಬಿಎಸ್ಪಿ 36, CPI(M) 5 ಬಿಎಲ್ಎಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 91.61% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್: 16.6.2026ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5,54,32,314 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 91.61% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 183 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 90%ಗೂ ಅಧಿಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 8ರ ತನಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾರದ್ದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 70-78% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು: ನಾಳೆಯಿಂದ ಜುಲೈ 29ರ ವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ Enumeration form ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಎರಡು ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 59,050 BLOಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1.88 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮತದಾರನೇ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಮತದಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರು ವಯಸ್ಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತದಾರರು ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. Enumeration formನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 5 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 5ರ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೋಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ BLOಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 949 ಮತದಾರರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಡೆದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಮತದಾರನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಮತದಾರನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಟಿಸ್: 2002ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2002 ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕಳಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರು 12 ದಾಖಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ 12 ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?:
- ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮದ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ/ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ಪಿಂಚಣಿ ಸಂದಾಯ ಆದೇಶ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ 01.07.1987ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ/ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ/ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ದಸ್ತಾವೇಜು.
- ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
- ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಗಳು/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯೂಲೇಷನ್/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
- ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಒಬಿಸಿ/ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿ)
- ರಾಜ್ಯ/ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್.
- ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು/ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
- ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ಮತದಾರ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?:
- ಒಂದು ವೇಳೆ 1.07.1987 ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಒಂದು ವೇಳೆ 1.07.1987ರಿಂದ 2.12.2004 ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.12.2004 ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ವೇಳೆಯ ತಂದೆ/ತಾಯಿಯ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಸಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಜನನ ನೋಂದಣಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತದಾರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆತ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
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