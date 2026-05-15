ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂ.30ರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR) ಆರಂಭ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : May 15, 2026 at 8:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
20.06.2026ರಿಂದ 29.06.2026ರ ವರೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ, ತರಬೇತಿ, ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. 30.06.2026ರಿಂದ 29.07.2026ರವರೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5.08.2026ರ ವರೆಗೆ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 5.08.2026ರಿಂದ 04.09.2026ರ ವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. 5.08.2026ರಿಂದ 03.10.2026ರವರೆಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಂತ ನಡೆಯಲಿದೆ. 7.10.2026ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ.12, 2026ರಂತೆ 5,55,74,064 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ 25,284 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟರನ್ನು (BLAs) ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.86ರಷ್ಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 86.29% ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಉತ್ತರ)ದಲ್ಲಿ 67.31%, ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಕೇಂದ್ರ) 64.87% ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ದಕ್ಷಿಣ) 64.61% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 75.06% ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 95.39%, ಕೊಡಗು 95.18%, ಚಾಮರಾಜನಗರ 94.93%, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 94.85%, ಕೊಪ್ಪಳ 94.79%, ಬಳ್ಳಾರಿ 94.73%, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 94.61%, ತುಮಕೂರು 93.56%, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 92.54%, ಹಾವೇರಿ 92.03%, ಬೀದರ್ 91.84%, ಯಾದಗಿರಿ 91.78%, ಉಡುಪಿ 91.64%, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 91.11% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಗದಗ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 90% ಆಸುಪಾಸು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 89.60 ಆಸುಪಾಸು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ 88.36%, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 87% ಆಸುಪಾಸು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ.ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 85-86% ಆಸುಪಾಸು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ: ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಮತದಾರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮತದಾರರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮತದಾರನ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಮತದಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರು ವಯಸ್ಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ವಿವರಗಳಿರುವ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ (ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್) ಎರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪಡೆದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾರನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಮತದಾರನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
2002ರ SIRನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಟೀಸ್: 2002ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2002ರ ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸುವ ನೋಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕಳಿಸುವ ನೋಟೀಸ್ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು 12 ದಾಖಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ 12 ದಾಖಲೆಗಳು:
1. ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮದ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ/ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂದಾಯ ಆದೇಶ.
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 01.07.1987ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ/ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ/ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ ದಸ್ತಾವೇಜು.
3. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
4. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
5. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಗಳು/ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯೂಲೇಷನ್/ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
6. ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
7. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
8. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಒಬಿಸಿ/ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
9. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿ)
10. ರಾಜ್ಯ/ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ರಿಜಿಸ್ಟರ್.
11. ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು/ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
12. ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ನೋಟೀಸ್ ಪಡೆದ ಮತದಾರ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?:
ಒಂದು ವೇಳೆ 1.07.1987ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ 1.07.1987ರಿಂದ 2.12.2004ರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.12.2004ರ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ:
- ಆತ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ವೇಳೆಯ ತಂದೆ/ತಾಯಿಯ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಜನನ ನೋಂದಣಿ ಪುರಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತದಾರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆತ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ದಂಡನೆ: ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸುಳ್ಳೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1950 (1950ರ 43)ರ 31ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯ ಕಾರವಾಸ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ ದಂಡನೀಯನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಲಾಗುವುದು.
