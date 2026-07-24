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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: 47,185 ಮತದಾರರು ಅನರ್ಹ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಪಡುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ; ಕಾರಣಗಳಿವು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 47,185 ಮತದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ASDD MARK
ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 3:17 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಎಲ್​​ಒಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 18,03,766 ಮತದಾರರಿಗೂ (ಶೇ.100) ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ 14,35,167 (ಶೇ.79.57) ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 47,185 (ಶೇ.2.62) ಮತದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡುವ (ASDD) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿರುವ 47,185 ಮತದಾರರು, ಕಾರಣಗಳಿವು: ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮತದಾರರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 22,123 (ಶೇ.1.23) ಮತದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋದವರು: ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 18,815 (ಶೇ.1.04) ರಷ್ಟಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು: ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ 5,367 (ಶೇ.0.30) ಮತದಾರರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಗದ ಮತದಾರರು: ವಿಳಾಸದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸಿಗದ 739 (ಶೇ.0.04) ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು: 141 (ಶೇ.0.01) ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಮತದಾರರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗವೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು (ಉಳ್ಳಾಲ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 10,943 ಮತದಾರರು ಅನರ್ಹ/ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9,188 ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5,001 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಾದ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6,662, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 4,669, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 4,114 ಹಾಗೂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4,014 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 2,594 ಅನರ್ಹ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

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