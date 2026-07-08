ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕು, 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4.48 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ, ಶೇ.80.85ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, 8 ದಿನದಲ್ಲಿ 4.48 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ.80.85ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SIR in Karnataka: Enumeration applications distributed to over 4.48 crore voters in Karnataka in 8 days: State CEO Anbukkumar
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 4.48 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80.85ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು (BLO) ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ - ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. 8 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇ.80.85ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 112 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. BLOಗಳು ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಮತದಾರರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾವು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಗೈರು ಹಾಜರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಹಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1,30,975 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 59,050 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ BLOಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾಕೊಂಡ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಕುಮಟ ಹಾಗೂ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.36.59ರಷ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮತದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.9.48ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಿಸದಂತೆ BLOಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗದವರು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕವು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 1.63 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆದರೆ BLOಗಳು ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವೇಚನೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡಿದರೆ BLOಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 35 BLOಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದರೆ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಂತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ SIRನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ - ANBUKUMAR PRESS MEET

TAGGED:

SIR ENUMERATION FORM
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
BENGALURU
STATE CEO ANBUKKUMAR
SIR IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.