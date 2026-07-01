ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಮೊದಲ ದಿನ 12,38,314 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ 12,38,314 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 7:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಆರಂಭಾವಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 12,48,314 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,54,32,314 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 12,48,314 ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 2.25%ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 6,840 ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 488 ಮತದಾರರು ಮೃತ/ಸ್ಥಳಾಂತರ/ಡುಪ್ಲಿಕೇಷನ್/ಗೈರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 116 ಮತದಾರರು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 291 ಮತದಾರರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಷನ್ 77 ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುಮಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಎನುಮರೇಷನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ: ಮೊದಲ ದಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1,46,025 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನ - 1,46,025 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ - 1,07,802 ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಣೆ
ಕಲಬುರಗಿ - 79,375 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ
ಯಾದಗಿರಿ - 78,280 ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಣೆ
ಬೆಳಗಾವಿ - 75,052 ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಣೆ
ತುಮಕೂರು - 66,304 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - 61,476 ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ
ರಾಯಚೂರು - 52,510 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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