ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಇಂದು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ!
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಎಸ್ಐಆರ್ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
Published : October 27, 2026 at 10:09 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ವಿವಾದಿತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ, ವಿವಾದಿತ, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಎಸ್ಐಅರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 23 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ, ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ, ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟ, ವಿವಾದ, ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಇದೀಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಿದ್ಧತೆ, ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರು ಬಿಎಲ್ ಒಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2026ರ ಮತದಾರರ ವಿವರ ಮತ್ತು 2002ರ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 35 ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎಡಿಇಒ), 224 ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಆರ್ಒ), 336 ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎಇಆರ್ಒ), 5,905 ಮಂದಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಬಿಎಲ್ಒ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್)ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,15,112 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟರನ್ನು (BLAs) ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 52,419 BLA, ಬಿಜೆಪಿ 48,614, ಜೆಡಿಎಸ್ 14,020, ಎಎಪಿ 18, ಬಿಎಸ್ ಪಿ 36, CPI(M) ನಿಂದ 5 ಬಿಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು: ಆ.24ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ, 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1.08 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ASSDO ವರ್ಗೀಕರಣದಡಿ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ASSDO ಪಟ್ಟಿಯಡಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್ಒ) ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು 15.17 ಲಕ್ಷ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಎಂದು 65.45 ಲಕ್ಷ, ಮೃತ ಎಂದು 16.39 ಲಕ್ಷ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ 7.09 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡದ 3.83 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇವರ ಹೆಸರು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮತದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು, ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 43.84 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ 20.35 ಲಕ್ಷ, 2002ರ ಮತದಾರರ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 23.45 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗತ್ಯ 12 ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆ.24ರಿಂದ ಸೆ.23ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 58 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ಸೃಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ (ಇಆರ್ಒ)ಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮತದಾರರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಎಇಆರ್ಒ) ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4,258 ಎಇಆರ್ಒಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಆರ್ಒ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ಮತದಾರರು ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ಸಹಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಸಹ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಇಆರ್ಒ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಆರ್ಒಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ(ಡಿಇಒ) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಆರ್ಒ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಆರ್ಒಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಆರ್ಒ ಆ ಮತದಾರರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದ ಸುಮಾರು 43.82 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅ.22ರವರೆಗೆ 2,28,917 ಫಾರಂ-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅ.22ರ ವರೆಗೆ 2,28,917 ಫಾರಂ-7 (ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್, ಆಕ್ಷೇಪ) ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು 10,42,863 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 6 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು 13,10,841 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 8 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 4,840 ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಸೆ.23ರ ವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಫಾರಂ 7ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆ.23ರ ವರೆಗೆ ಕಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 58,475 ಫಾರಂ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಾದ-ವಿವಾದ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಹತ್ತಾರು ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳದೇ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಮಸೀದಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಡಿಎ ನಿಯೋಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರಂ-7 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಫಾರಂ-7' ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರಂ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಿಯಮದಂತೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫಾರಂ 7 ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರಂ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿವಾದ, ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ದು, ಸಿಇಸಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ