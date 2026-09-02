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ಮಂಗಳೂರು: SIR ವೇಳೆ ಎಡವಟ್ಟು: ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ 'ಮರಣ' ಎಂದು ನಮೂದು!

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 12:46 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR​) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ (203), ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 24ರ (ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮತದಾರರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರೇಗೋ (61) [ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NUX4637393] ಎಂಬುವರೇ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಿಜೈ ನ್ಯೂ ರೋಡ್‌ನ ಜೆಸ್ವಿನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಭಾಗದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 48ರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಮರಣ' ಎಂದು ಕಾರಣ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಲೆದಾಟ: ತಮ್ಮನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ ಅವರು, "ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ 'ಮರಣ' ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಲ್‌ಒ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್-6 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಜೀವಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಡೆತ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಪ್ಪೆಸಗಿದ ಬಿಎಲ್‌ಒಗೆ ನೋಟಿಸ್, ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು: ಪ್ರಮಾದದ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹೆಚ್.ವಿ. ದರ್ಶನ್, ''ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಡೆತ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೂತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗೋ ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್-6 ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

LIVING PERSON DEAD IN SIR
SIR IN KARNATAKA
DAKSHINA KANNADA
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
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