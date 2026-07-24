ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80.60ರಷ್ಟು SIR ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು: ಡಿಸಿ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80.60ರಷ್ಟು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ.80.60ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಲಕ್ಷ 7 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 33 ಲಕ್ಷ 10,399 ಮತದಾರರ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಶೇ.1.5ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80.60ರಷ್ಟು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನೋಡಿದರೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಶೇ.91.08ರಷ್ಟು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶೇ.89.54, ಖಾನಾಪುರ ಶೇ.87.26, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶೇ.87.02, ಸವದತ್ತಿ ಶೇ.86.72, ಕಿತ್ತೂರ ಶೇ.86.11, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೇ.85.97, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶೇ.85.75, ಕಾಗವಾಡ ಶೇ.84.53, ರಾಯಬಾಗ ಶೇ.83.34, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೇ. 83.21, ಅಥಣಿ ಶೇ.81.09, ರಾಮದುರ್ಗ ಶೇ. 80.29, ಗೋಕಾಕ ಶೇ. 74.72, ಅರಭಾವಿ ಶೇ.74.69, ಕುಡಚಿ ಶೇ.73.20, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶೇ.65.57, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಶೇ.59.72ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಕಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ ಕಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಬಿಎಲ್ಓಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮೃತ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವ, ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ, ಹಾಜರಾತಿ ಇರದವರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 98 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 4,021 ಜನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 1,06,539 ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಿಂದ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಒಂದು ಮರಾಠಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀವು ಮತದಾರರು, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮತದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂರು ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇರೀತಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರದ್ದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 12,28 ಲಕ್ಷ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ: ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಜೂನ್ 30ರಿಂದಲೇ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂಗಳೊಂದಿಗೆ (Enumeration Forms) ಮತದಾರರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 08 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 14,99,282 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾವಾರು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 14,99,282 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಒಟ್ಟು 14,99,282 ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 12,28,639 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ:
- ಜಗಳೂರು : ಒಟ್ಟು 2,00,836 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ 2,00,836 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,74,896 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹರಿಹರ : ಒಟ್ಟು 2,11,023 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 2,11,023 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,86,387 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ : ಒಟ್ಟು 2,58,718 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 2,58,718 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,67,216 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ : ಒಟ್ಟು 2,27,996 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 2,27,996 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,56,910 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮಾಯಕೊಂಡ : ಒಟ್ಟು 1,97,048 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 1,97,048 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,1,84,455 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಚನ್ನಗಿರಿ : ಒಟ್ಟು 2,03,628 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 2,03,628 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,80,645 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹೊನ್ನಾಳಿ : ಒಟ್ಟು 2,00,033 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 2,00,033 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,78,130 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮರಣ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪತಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ: ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 23ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 85,788 ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ, ವಲಸೆ, ಮರಣ, ದ್ವಿಪತಿ (ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3584 ನಮೂನೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, 38,568 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 25,884 ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ, 17,433 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ 319 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ:
- ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,573 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 496 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 6060 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 2852 ಮರಣ, 2132 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 33 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
- ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,948 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 1207 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 4515 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 4210 ಮರಣ, 3951 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಮತ್ತು 65 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,866 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 307 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 4938 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 4365 ಮರಣ, 2184 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 72 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,695 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 602 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 4632 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 3939 ಮರಣ, 3481 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 41 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
- ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,328 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 262 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 5923 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 4166 ಮರಣ,1935 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 42 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ 11,230 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 241 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ,5668 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 2937 ಮರಣ, 2355 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 29 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,148 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 469 ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ, 6832 ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ, 3415 ಮರಣ,1395 ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ 37 ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಎಂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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