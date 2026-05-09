ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ SIR ಆತಂಕ: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಸಭೆ; ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ SIRಗೆ ವಿರೋಧ
ಮುಂಬರುವ SIR ನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 9, 2026 at 8:55 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂಬರುವ SIR ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ SIR ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ SIR ನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ ಏನು? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡೆಯೇನು? ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಗಳೇನು? ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ತಂಗಡಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ SIR ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ.ಬಂಗಾಳದಂತೆ SIR ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. SIR ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ, ಹಲವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಪ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಸೀತಾರಾಂ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ.ಬಂಗಳಾದಲ್ಲಿ 1.30 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದವರು ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. 27 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು. 17 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
