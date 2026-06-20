ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವವರೆಗೂ SIR ಅರಿವು ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ: ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್: ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SIR ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗಿದೆ: ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಬಲ
Published : June 20, 2026 at 8:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: SIR ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೂ ಅರಿವು ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ SIR ವಿರೋಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ, ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕ ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಈ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ SIR ವೇಳೆ ನಡೆದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಜಾಥಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಮಾಗಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLOs) ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಧರ್, ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತದಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಪೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ 93 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜೂನ್ 30ರ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಆಯೋಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಈ SIR ಸಂಚು ಸೋಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ: ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
SIR ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ರೈತ ನಾಯಕ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ರೆವ್. ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋ, ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರಗೋಡು ಮತ್ತು ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಟ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ: ರಾಜಿ ತೀರ್ಪು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ; ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ, ಎಕ್ಸಾಂ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ