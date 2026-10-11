ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್, ಪಬ್, ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಾಕ್: 40 ಕಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 9:02 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್, ಪಬ್ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೆಡೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್, ಪಬ್, ಕ್ಲಬ್, ಬಾರ್, ಢಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾರ್, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಬ್-ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ