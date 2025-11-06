ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗರು 4400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 6, 2025 at 1:52 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತುಳುವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಮುದಾಯವಾದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೊರಗರು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗರು 4400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಟೋ ದ್ರಾವೀಡಿಯನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊರಗರ ಮೂಲ 4400 ವರ್ಷಗಳು ಹಳೆಯದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಣಜಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರೋಟೋ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲವು ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜನಾಂಗವು ಸುಮಾರು 4400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಸಮತಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶವು ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಇದೀಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಬದುಕಿ ಬಂದರೂ ಇದೀಗ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷಾ ಪಂಗಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಟು ಕೊರಗ, ಸೊಪ್ಪು ಕೊರಗ, ಒಂಟಿ ಕೊರಗ, ಕಪ್ಪಡ ಕೊರಗ. ಇವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಗಡದವರು ಆಯಾಯ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂಗಡಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಇದೀಗ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಇದು ತೀರಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ: 2001ರಲ್ಲಿ ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,190 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 16,703 ಇತ್ತು. 2011 ರಲ್ಲಿ 15,991ಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಂದಾಜು ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಸಾವಿರ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವೀಧರೆ ಸಬಿತಾ ಕೊರಗ ಅವರು, "ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾ.ಪೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 1991ರಲ್ಲಿ 17 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. 2001 ರಲ್ಲಿ 16,703 ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ 15,991ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಗಣತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊರಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ 5 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಜೆನಿಟಿಕ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 75 ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಸಾವಿರದಷ್ಟಿದೆ. ಕೊರಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 10000 ಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರಗ ಮುದಾಯದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಜೂವಲಜಿಯ ಡಾ.ಜೈಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟೈಪ್, ಅಂತರ್ ವಿವಾಹ (endogamy) ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣವು ಈ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ loeys – Dietz syndriome, cockayne syndrome, epileptic encephalopathy, coxpd ಮೊದಲಾದ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ನರ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕುರುಡುತನ, ಬಂಜೆತನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂತರ್ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರಕಾರ ಮೊದಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಂತಹುದು. ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, 4400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
