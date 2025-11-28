ETV Bharat / state

ದೇವರಾಜ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): "ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಉದ್ದೇಶ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಲಿ, ಡಿಕೆಶಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಹಾವಭಾವ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

