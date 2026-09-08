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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಅಹಿಂದ ಬಳಕೆ: ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರೋಪ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಅಹಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

H VISHWANATH
ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 3:31 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬಂತೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅಹಿಂದವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಅಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

’ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಅಹಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ’: ಮೈಸೂರಿನ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಅಹಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಹಿಂದಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಜಾತಿಗಣತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಹಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ವಾಸವಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಸವಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಆರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ತನ್ನ ಮಗ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದು ಎಂದರು.

ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಕಿರುವ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

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H VISHWANATH

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