ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಲೇಟ್: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಮೊದ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಲೇಟ್. ಸಂಕ್ರಮಣವೂ ಮುಗೀತು. ಡಿಕೆಶಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಲೆಳೆದರು.
Published : February 12, 2026 at 5:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: " ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಲೇಟ್" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಮೊದ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಲೇಟ್. ಸಂಕ್ರಮಣವೂ ಮುಗೀತು. ಡಿಕೆಶಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯೋದು ವ್ಯರ್ಥ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮ್ಯುಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಶಾಸಕರ ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಶಾಸಕರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನಡುವೆ ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ತಮಗೇನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಾರೀನ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸೋಕ್ಕೋ, ಇಳಿಸೋಕ್ಕೋ? ಡಿಕೆಶಿ ಕೂರಿಸೋಕ್ಕೋ?. ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್ ನಿಂತು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಇವರ ಶಾಸಕರಷ್ಟೇ ಫಾರೀನ್ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದು" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂತು?. ಎಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು?. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ?. ಅಧ್ಯಯನ ಟೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವೋ? ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನೋ?. ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೊ?" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
"ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಾ?. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ, ಟಿಪ್ಪರ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವರದಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾನ, ಎಂಥ ಸಿಎಂ?. ಈ ಸಿಎಂಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಔಷಧ ಖರೀದಿಗೂ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 800 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೇನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಚ್ಯೂಟ್ ಥರ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ತಿನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?. 800 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಔಷಧಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ಇರೋದು 188 ಥರದ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಖಾಸಗಿಯವರ ಬಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಔಷಧ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಚೀಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ಚೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಾಕಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಈಗ ಔಷಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 30% ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಔಷಧದ ಹಣವನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದರಲ್ಲೇ ಗಮನ. ಆದಾಯ ತರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಗಮನ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಲೂಟಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ: "ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಲೂಟಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ನಮಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಮುಖ್ಯ: "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಈಗ ಮೋದೀಜಿ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚರಣ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೆಹರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮರಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಚರಣ ಹಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಹ ಇದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾರತ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿ. ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಕಾರಣ. ಪಂದ್ಯ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ: "ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರೋ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಲು ತಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ