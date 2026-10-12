ಸ್ಟಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಬಿಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಜೆನ್ ಝೀಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : October 12, 2026 at 3:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದ್ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಸುಭದ್ರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮದೇ ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಾವು ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿ 7.5%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಶತ್ರುತ್ವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರು ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದವನ್ನು ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಜೆನ್ ಝೀಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಸುರ್ಜೆವಾಲ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
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