ETV Bharat / state

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

MLA Iqbal Hussain
ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಳಿಕ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 80-90 ಶಾಸಕರು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ‌ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮದು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ, ತಂದೆ ಪರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಯತೀಂದ್ರಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಶಾಸಕ, ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ನಿಖಿಲ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ರಾಮನಗರ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು‌. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಮಗ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವವನು ನಾನು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ?. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿರುವವರಿಗೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು: ಡಿಕೆಶಿ

TAGGED:

ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್
BENGALURU
D K SHIVAKUMAR
CM SIDDARAMAIAH
MLA IQBAL HUSSAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.