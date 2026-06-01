ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ₹7.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಹಳೇ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಿತಾಪತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : June 1, 2026 at 8:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಳೆ ಲಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸ್ ಅದೇ ಸೀಜ್ ಆಗಿರುವ ಬಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಸ್. ಯಾರ ಮನೆಯನ್ನಾದರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಳೆ ಲಾರಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಹಳೇ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಸ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಇದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ದಾಟಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಿಎಂ, ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಿತಾಪತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯೇ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರು. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೂರು ದಿನ ಕೂಡಾ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕುರುಬರು ಈಗ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
24,800 ಕೋಟಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋರು ಯಾರು?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೀರಿಸ್ತಾರಾ?, ಇಲ್ಲ ಡಿಕೆಶಿ ತೀರಿಸ್ತಾರಾ?. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಹಿಂದ ಪರ ಅಂತ ಮೋದಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನವೂ ಟೈಂ ಕೊಡದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ತಾಕಿರೋದವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ನ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಇಡ್ತೀರಾ?, ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿತ್ತು. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆನ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಬಸ್ಸು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. 19,262 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಬಕಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 30% ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರು. ಅದು ವಸೂಲಿ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಾ?. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋ ಬಸ್ಸು. ಇಂಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಬಸ್ ಓಡಲ್ಲ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಣ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದು 2,500 ಕೋಟಿ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಾಸಾಶನ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷುಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 75,689 ಕೋಟಿ ಹಲವು ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಗೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು. ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಸ್ಮಾಸುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ?. ಕೋವಿಡ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಸಾಲದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 200 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ, ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ICU ನಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ₹65 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, 65 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಾನೂ 5 ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ₹84 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ನೀವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ 84 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಲಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅದೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ?. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು. ನೀವು ಆಲಿಬಾಬ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರ ತರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್, ಎರಡನೇ ಬಜೆಟ್, ಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫಿಶಿಯೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಈಗ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 600 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ನನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ತಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ?. ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ಸ್ಪೀಕರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಭತ್ಯೆ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಭತ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
