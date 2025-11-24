ETV Bharat / state

ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

KARNATAKA CONGRESS UPDATE DCM DK SHIVAKUMAR CM SIDDARAMAIAH BENGALURU KARNATAKA CM CHANGE BUZZ
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೂ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾ?: ದೆಹಲಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾ?. ಅವರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದಳದವರೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ?. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳೂ ಹೊಟೇಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಿಲ್ ಥರ ಮಾರಾಟ ಆಗಲಿಲ್ವೇ? ಅಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಪರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರು ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವೇ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋರನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?. ದೆಹಲಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಿತಾಮಹ: ಬಿಜೆಪಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಿತಾಮಹರು. ಜೆಡಿಎಸ್​ನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್‌ ಲೋಟಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಖರ್ಗೆಯವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಏನನ್ನೂ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ನಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆಯವರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹತ್ತಾರು ಜನ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಬೇಕು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

'ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ' ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಟಾಂಗ್​

TAGGED:

KARNATAKA CONGRESS UPDATE
DCM DK SHIVAKUMAR
CM SIDDARAMAIAH
BENGALURU
KARNATAKA CM CHANGE BUZZ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.