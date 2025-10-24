ETV Bharat / state

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Union Minister Pralhad Joshi
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್​​ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಯತೀಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗದವ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

350 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಚೇಲಾಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ. ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಮೋದಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಪೈಪೋಟಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ, RSS ನವರಿಗೆ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕುಹಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ‌, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದವರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಆಗುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಲು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಬಿಜೆಪಿ, RSS, ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬೈಯುವ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​​ಗೆ ಜೋಶಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು,‌ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, RSS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಜಾಣ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕೊ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ‌ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ‌ ಹೆಸರು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನದ‌ ಬಳಿಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಸರು, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೆಸರು ತೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಈ‌ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ‌ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ‌ ಭದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಸರಳವಾಗಿ‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೊ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ‌ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಕೆಶಿ ಅಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೊದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು

