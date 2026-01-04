ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 4, 2026 at 1:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್, 2,789 ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ (ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2,791 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಜನವರಿ 4ರಂದು ಅರಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013ರ ಮೇ 13ರಂದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸ್ ಅವರು 1972ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ 1980 ಜನವರಿ 7ರ ವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013ರಿಂದ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 2023ರ ಮೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರುವ ಅರಸ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಸು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲೂ ಸಹ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಅಹಿಂದ' (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ) ನಾಯಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಯಿತು.
"ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟಿರುವ ಅಹಿಂದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಯಶಸ್ಸು ಅಡಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅನಂತರಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಅಹಿಂದದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅಹಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 16 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆೆ.
"ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವ (ಕುರುಬ) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಾಯಕ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಲೋಕ ದಳ ಬಳಿಕ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿ.ಬೈರೇಗೌಡರಂತಹ ಸಮಾಕಾಲೀನರ ನಡುವೆ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2005ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
1999ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಜನತಾ ದಳ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ನಡುವೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆದರು. 2004ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕುರುಬರು ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ)ವನ್ನು ಬೆಂಬಲಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೋಡಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು 2006ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಹೊರಗೆ ಅಹಿಂದ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಅಸಮ್ಮತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ 2006ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದರು.
2006ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೋತಿದ್ದರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದು, 257 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪಥದತ್ತ ಬದಲಾಯಿತು. ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೂ ಅಸೂಯೆಪಡುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಮುನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರು.
2009ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವರ ಕನಸು ಕಮರಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು.
ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ನೋಟ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಗರಣ, ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗಿನ ಅಂತಃಕಲಹ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅನುಭವಿಸದ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: 2011ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.
ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಲುಪದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅಹಿಂದ ಗುಂಪುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಶ ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಬಡತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಭಾಗ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ 150 ಮಿ.ಲೀ ಹಾಲೂ ನೀಡುವ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಂದರು.
ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಆರಾದರು. ಆದರೆ ಅಹಿಂದ ಕಡೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಒಲವು ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿತು. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದ ಮೊದಲ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರು.
2013ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಿರದೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯ ಪಡೆದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಗೌಪ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ 30 ತಿಂಗಳು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರನುಸಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ 30 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಗುಂಪು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ, 2028ರವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಸಿಎಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ.
