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ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ₹20.72 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು 20.72 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 2:20 PM IST

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ಸಿದ್ದಾಪುರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚಕರು 20,72,580 ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮಂಜಪ್ಪ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ (41) ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಕಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಅವರು 2025ರ ಜುಲೈ 2ರಿಂದ 2026ರ ಜೂನ್ 11ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 17,13,200 ರೂ., ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಖಾತೆಯಿಂದ 79,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ಇತರ UPI/PhonePe ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ 2,80,380 ರೂ. ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 20.72 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಡವಾಗಿ ದೂರು: ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೋರ್ಟಲ್ 1930ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, ನವೆಂಬರ್ 2025 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್​​ಐಆರ್​​ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಕಲಂ 318(4), 319(2) ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 66(D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೀ-ಬರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಸೀ-ಬರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಕಾರವಾರದ ಸೀ-ಬರ್ಡ್ ನೌಕರ ಭೋಜರಾಜ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ (44) ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಾಗಿದವರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರವಾರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಭೋಜರಾಜ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫೈಲ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ 40,000 ರೂ., ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ 20,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 2.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೋಜರಾಜ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GOVERNMENT EMPLOYEE CHEATED
UTTARA KANNADA
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಂಚನೆ
CYBER CRIME
ONLINE TRADING FRAUD

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