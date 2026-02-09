ತುಮಕೂರು: ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ: 18 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ, ಸಾವಿರಾರು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಆಗಮನ
ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು ರೈತರ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿಕಾರ್' ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮಧು ಎಂಬುವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಲಮಂಗಲ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 8 ಜೊತೆ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೋರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರುವ ಮಾನದಂಡ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಮೈಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗಳ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೋರಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಹೋರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮದ್ದೂರು, ಮಾಗಡಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಜಾತ್ರೆ, ಸಪಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ಘಾಟಿ ಜಾತ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಹೋರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ, ಶೋಕಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಲು ಈ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾಟಿ ಹಸು, ಸೀಮೆ ಹಸು, ರಾಸು ಹಸು, ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಹೋರಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ತಳಿಯ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗದಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜೊತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ರೈತ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
