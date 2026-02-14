ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾರೀಚನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮೃಗವಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ!
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೃಗವಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಭಕ್ತರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೃಗವಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಭಕ್ತರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೃಗವಧೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಶಿವನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಮೃಗವಧೆಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:20ಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20ಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮುಡುಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೃಗವಧೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಗಬಡಿ ಬಳಿ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ: ರಾಮಾಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪಂಚವಟಿ ಕುಟೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ವಧೆಯಾದವರು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಕಡೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾವಣ, ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು, ಸೀತೆಯಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮಾರೀಚನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಜಿಂಕೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸೀತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರೀಚ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುಟೀರದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೀತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಜಿಂಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಯೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಕೇಳದೆ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರ ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆಂದು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ತರಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಮಾರೀಚ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೀತೆಯು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇತ್ತ ಋಷಿಮುನಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾವಣ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾರೀಚ ಶಿವನ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೀತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ.
ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಮೃಗವಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪುರಾಣ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಚವಟಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸೀತೆ ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದು ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆ ಅದು ಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಸೀತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡಿದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆಂದು ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಮೃಗವಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಹತನಾದ ಮಾರೀಚ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗರುಜಿನ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ನವಮಿ ದಿನದಂದು ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತರಾದ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೊತಗೆ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
