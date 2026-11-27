650 ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ 'ಮಹಾವೀರ್ ಗೋಶಾಲೆಗೆ' ದಾನಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ!
Davanagere Goshala facing shortage of fodder: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಗೋಶಾಲೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 3:25 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. 650ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಶಾಲೆ ದಾನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾವೀರ್ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು ಸೇರಿ 650ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೋವುಗಳಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವೀರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದು, ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 25 ಜನರ ತಂಡವಿದೆ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಮೇವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಾನಿಗಳು ನೀಡುವ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು, ತರಕಾರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನಿಗಳು ತಾವೇ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ನೀಡಬಹುದು. ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಥೋಡ್ ಎಂಬವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಗೋವುಗಳು: ಮಲೆನಾಡ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಗೋವು, HF ಹಸು, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಹಸು, ಜೆರ್ಸಿ ಗೋವು, ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಗೋವು, ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಗೋವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುವ ಪದ್ದತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು, ಮೇವಿಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಳಿದಿದೆ. ಅವರೇ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ತಂದು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವೂ ಕೂಡ ಮೇವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದೆಂದು ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇವು, ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಗ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸವಿತಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ 4500 ರೂ.ಗೆ ಟನ್ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದರ ಇದೀಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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