NDA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಭದ್ರಾವತಿ ಯುವತಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಸೆ!
ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 9:02 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಉಕ್ಕಿನ ನಗರಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ(NDA) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಇವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಲಿ ಸೂರತ್ಕಲ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಎಎಫ್ಬಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಇದೆ, ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ಖಂಡೂರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡೆಹರಾಡೋನ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ದೇಶ ಸೇವೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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