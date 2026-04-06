ETV Bharat / state

ಅಣ್ಣನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ತಂಗಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ: ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು

ಅಣ್ಣ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

SHRESHTA SHAMANUR
ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 8:55 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಹದಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು, ಸಹೋದರ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುದಹದಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಾನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ" ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುದಹದಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗನೂರು, ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮಹಾದೇವಿಪುರ, ಆರನೇಕಲ್ಲು ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ: ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರದೇಶ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ‌. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಕಾಶಿ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸಮರ್ಥ್ (ETV Bharat)

ಕಾಶಿ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸಮರ್ಥ್: ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಕಾಶಿಯ ಉಭಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಜನಸೇವಕನಾಗು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶುಭಕೋರಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DAVANAGERE
SAMARTH SHAMANUR
DAVANAGERE BY ELECTION
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ
SHRESHTA SHAMANUR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.