ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ: ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು, ವಾಹನ - ಜನ ದಟ್ಟಣೆ
ಹುಲಿಗಿ - ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
Published : August 15, 2026 at 6:34 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ರಾವಣದ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾರ ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹಾಗೂ ರಜೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹುಲಿಗಿ - ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದರು.
40 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ: ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆ - ಹೊರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ, 60 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು, 25 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, 25 ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಿಕ್ಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇಗುಲದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ಗೋಧಿಹುಗ್ಗಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.
ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ಗೋಧಿಹುಗ್ಗಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.
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