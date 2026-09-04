ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದಂತಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸೊರಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಚಿಲಕೂರು ಸುಮಾಲತಾ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 12:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ, ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹನಿಯವರೆಗೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ರಸಹೀನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೊರಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸೊರಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಚಿಲಕೂರು ಸುಮಾಲತಾ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಒತ್ತಡ ತರಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಮಯದ ಗಡುವು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸೊರಬದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವೇಗವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಟೀಸವಾಲು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದ ನಡುವೆಯೂ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ 5 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪತ್ನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿ ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೊರಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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